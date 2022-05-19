Назван главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Хачатурянца

Александр Алаев, занимающий пост генсекретаря РФС, считается главным претендентом на пост главы РПЛ в случае отставки Ашота Хачатурянца. Об этом сообщается на страницах «Чемпионата».

Ранее в прессе появилась информация, что Хачатурянц покинет свой пост после завергения нынешнего сезона.

Хачатурянц – седьмой в истории президент Премьер-лиги. Ранее руководящую должность занимали: Виталияй Мутко (2001-2003), Валерий Филатов (2003, и. о.), Евгений Гинер (2003-2004), Юрий Заварзин (2004-2006), Михаил Воронцов (2006-2007), Сергей Прядкин (2007-2021).