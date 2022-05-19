Реакция Карреры на переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее поработавший в московском «Спартака», высказался о потенциальном трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» Массимо назвал Бакаева качественным молодым футболистом. Он выразил сожаление, что «красно-белые» отпускают его в стан клуба-конкурента.

Бакаев может присоединиться к «сине-бело-голубым» на правах свободного агента, поскольку его действующий контракт истекает в конце июня.

В текущем сезоне РПЛ Зелимхан сыграл 25 поединков, в которых отметился пятью голевыми передачами.