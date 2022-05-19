Бывший директор «Чертаново»: «Последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Пиняеву был в апреле»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, когда в последний раз «Манчестер Юнайтед» интересовался нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

«Последний контакт с «МЮ» был на матче «Химки» — «Крылья Советов» в апреле, там был селекционер английского клуба. Он приезжал смотреть на всех игроков, в том числе и на Сергея», — приводит слова Ларина Metaratings.

Экс-директор выразил уверенность в том, что российский футболист может оказаться в Англии, приведя в пример воспитанницу чертановской школы Алсу Абдуллину, которая сейчас защищает цвета женской команды лондонского «Челси».

В текущем сезоне 17-летний Пиняев провёл в составе самарской команды 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.