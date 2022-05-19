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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» может летом подписать молодого полузащитника «Зенита»

19 Мая 2022 • 13:45 Комментировать

Руководители «Ростова» хотят летом подписать молодого российского полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, который сейчас на правах аренды выступает за «Нижний Новгород».

По информации «Чемпионата», если из ростовской команды этим летом уйдёт полузащитник Данил Глебов, то клуб подпишет ему на замену молодого Кирилла Кравцова из питерского «Зенита». В этом сезоне 19-летний футболист на правах арендного соглашения выступает за «Нижний Новгород».

В составе нижегородского клуба Кравцов провёл в этом сезоне в РПЛ десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Кирилл Кравцов
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