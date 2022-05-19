Агент Языджи: ЦСКА очень хочет, чтобы Юсуф остался

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал журналистам о том, останется ли его клиент в московской команде на следующий сезон.

Агент Адам Чебеджи сказал Sport24, что руководители московского клуба очень хотят, чтобы турецкий полузащитник остался в команде. Чебеджи отметил, что сам Языджи горит желанием и дальше играть за ЦСКА, но никакой конкретики пока от «армейцев» по этому вопросу не поступало.

Напомним, что права на турецкого футболиста принадлежат французскому «Лиллю». В этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять поединков и забил восемь мячей.