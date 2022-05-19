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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой о Бакаеве: Прекрасное усиление для «Зенита» и потеря для «Спартака»

19 Мая 2022 • 13:33 Комментировать (2)

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Мостовой сказал «РБ-Спорту», что это будет прекрасное усиление для «Зенита» и огромная потеря для спартаковцев. Экс-игрок отметил, что если переход Бакаева всё же состоится, то «Зенит» получит в свои ряды отличного футболиста с российским паспортом. Эксперт добавил, что ему немного обидно, что воспитанник «Спартака» бесплатно перейдёт в питерскую команду.

Напомним, что Зелимхан Бакаев может после окончания этого сезона на правах свободного агента перебраться из московского «Спартака» в «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Зелимхан Бакаев
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