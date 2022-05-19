Рианчо: Если «Спартак» отпустит Бакаева в «Зенит», то это будет очень странное решение

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу возможного перехода полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Рианчо сказал Sport24, что Бакаев очень талантливый, быстрый и техничный футболист, который всегда выкладывается на поле на все сто процентов. Тренер отметил, что если «Спартак» отпустит полузащитника в «Зенит», то это будет очень странное и нелогичное решение, так как это будет усиление одного из принципиальных соперников.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Зелимхан Бакаев после окончания этого сезона может перебраться из «Спартака» в питерский клуб.