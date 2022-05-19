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Тарханов о Языджи в ЦСКА: Всё зависит не только от игрока, но и от действий всей команды эксклюзив

19 Мая 2022 • 13:15 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Юсуф Языджи скорее всего покинет стан «армейцев».

«Он начал хорошо, много забивал, а потом подсдулся и потерялся немного. Именно поэтому контракт и не продлевают скорее всего. По-началу он играл здорово, казалось, что это хороший футболист. Не знаю, какие причины такого спада в конце сезона. Каждый игрок должен ещё попадать в свою игру. В последних матчах у ЦСКА хорошей игры не было, поэтому и Языджи потерялся. Возможен такой вариант.

Всё зависит не только от игрока, но и от действий всей команды. Это очень важно. Один может проявить себя в любой ситуации, а другой только тогда, когда у команды есть игра. Даже того же Лионеля Месси взять. Месси в «ПСЖ» и Месси в «Барселоне» - это два разных футболиста. Даже великие футболисты не всегда могут подстроиться под игру определённой команды. Если Языджи играл хорошо, значит, качества, которые позволяют это делать, у него есть. Нужно искать причины, почему он сдал так в концовке, а потом уже думать, стоит оставлять его в команде или нет», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Юсуф Языджи
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