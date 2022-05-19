Гбамен официально покинет ЦСКА после окончания сезона

Московские «армейцы» официально объявили об уходе из команды ивуарийского полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 26-летний ивуарийский футболист после окончания сезона покинет столичную команду. «Армейцы» выразили Гбамену благодарность за яркую игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Стоит отметить, что права на полузащитника принадлежат английскому «Эвертону».

Напомним, что в ЦСКА Гбамен перебрался этой зимой. В российском чемпионате африканский футболист провёл десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.