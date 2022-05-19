Губерниев не видит смысла в переходе Бакаева в «Зенит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что в переходе Бакаева из «Спартака» в «Зенит» нет никакого смысла, ведь в Лиге чемпионов никто не играет, так что полузащитник продолжит играть против условной «Уфой» в РПЛ. Комментатор отметил, что переход Бакаева не стоит ставить в один ряд с трансферами Дзюбы и Быстрова, так как Зелимхан, при всём уважении к нему, не является звёздным игроком.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Зелимхан Бакаев этим летом может на правах свободного агента перебраться в питерский «Зенит».