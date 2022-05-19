Представитель Бакаева опроверг договорённость о переходе игрока в «Зенит»

Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, в разговоре с журналистами опроверг слухи о договорённости игрока с питерским «Зенитом».

Ткаченко сказал «Чемпионату», что «Спартак» сейчас не ведёт переговоров с Бакаевым из-за того, что пока даже не очень понятно, в каком формате будет проходить чемпионат в следующем сезоне. Агент отметил, что он изучает рынок, так как у полузащитника этим летом заканчивается контракт, но никакой договорённости с «Зенитом» точно нет.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 25 матчей и сделал пять голевых передач.