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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Бакаева опроверг договорённость о переходе игрока в «Зенит»

19 Мая 2022 • 12:57 Комментировать

Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, в разговоре с журналистами опроверг слухи о договорённости игрока с питерским «Зенитом».

Ткаченко сказал «Чемпионату», что «Спартак» сейчас не ведёт переговоров с Бакаевым из-за того, что пока даже не очень понятно, в каком формате будет проходить чемпионат в следующем сезоне. Агент отметил, что он изучает рынок, так как у полузащитника этим летом заканчивается контракт, но никакой договорённости с «Зенитом» точно нет.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 25 матчей и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Герман Ткаченко Зелимхан Бакаев
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