В «Енисее» отреагировали на слухи о возможном переходе Окладникова в ЦСКА

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов высказался по поводу слухов о возможном уходе форварда Андрея Окладникова в московский ЦСКА.

Ивахов сказал «Спорт-Экспрессу», что на сегодняшний момент никаких официальных запросов от других клубов в красноярскую команду не приходило, так что 22-летний форвард пока остается игроком «Енисея». Напомним, что действующее соглашение Окладникова с клубом из Красноярска рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Андрей Окладников провёл в ФНЛ в составе «Енисея» 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.