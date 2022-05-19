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В «Енисее» отреагировали на слухи о возможном переходе Окладникова в ЦСКА

19 Мая 2022 • 12:29 Комментировать

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов высказался по поводу слухов о возможном уходе форварда Андрея Окладникова в московский ЦСКА.

Ивахов сказал «Спорт-Экспрессу», что на сегодняшний момент никаких официальных запросов от других клубов в красноярскую команду не приходило, так что 22-летний форвард пока остается игроком «Енисея». Напомним, что действующее соглашение Окладникова с клубом из Красноярска рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Андрей Окладников провёл в ФНЛ в составе «Енисея» 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Енисей Алексей Ивахов Андрей Окладников
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