Семак рассказал о возможном возвращении Кравцова и Гойло из аренды

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу возможного возвращения молодых игроков Кирилла Кравцова и Никиты Гойло, которые сейчас выступают на правах арендного соглашения за «Нижний Новгород».

Семак сказал журналистам, что Кравцов является игроком обоймы «Зенита», но клуб пошёл навстречу молодому игроку и отпустил его для получения игровой практики. Тренер отметил, что полузащитник будет готовиться к новому сезона вместе с питерской команды. Наставник «Зенита» добавил, что также будет внимательно следить за прогрессом голкипера Никиты Гойло, который здорово себя проявил в последних матчах РПЛ.

Напомним, что Кравцов в этом сезоне провёл в РПЛ в составе нижегородского клуба десять матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Гойло сыграл в трёх встречах.