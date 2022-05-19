Бразильцы не помогут «Зениту» в последнем матче сезона

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, кто из футболистов не поможет питерской команде в последнем матче сезона с «Нижним Новгородом».

Семак сказал, что бразильские футболисты «Зенита» уже отправились в отпуск, но колумбийский опорник Вильмар Барриос готов сыграть. Тренер питерского клуба отметил, что из-за операции после перелома носа не сможет сыграть российский защитник Дмитрий Чистяков, но все остальные футболисты готовы сыграть.

Напомним, что встреча между питерским «Зенитом» и «Нижним Новгородом» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.