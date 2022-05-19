ЦСКА может усилиться нападающим «Енисея» Окладниковым

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Metaratings.

По информации источника, услуги Окладникова предложены ЦСКА, также интерес к футболисту проявляют несколько других клубов. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 200 тысяч евро.

В текущем сезоне ФНЛ Окладников провёл в составе красноярского клуба 19 матчей, забив в них шесть голов и отдав две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх играх Кубка России.

Напомним, вместе «Енисеем» Окладников дошёл до полуфинала Кубка, где уступил «Спартаку» (0:3).