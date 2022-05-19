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«Динамо» выступило с заявлением по поводу Тюкавина

19 Мая 2022 • 11:40 Комментировать

Представители московского «Динамо» выступили с заявлением на фоне слухов о том, что молодой форвард Константин Тюкавин может перейти в «Зенит».

Как сообщает официальный сайт «сине-белых», подобные слухи динамовцы обычно пропускают мимо ушей, но тут особый случай. Представители московской команды напомнили о том, что Тюкавин является настоящим динамовцем, который играет в «Динамо» с шести лет. «Сине-белые» отметили, что молодой форвард выражал готовность подписать с командой пожизненный контракт, так что все эти слухи похожи на попытку дестабилизировать ситуацию в «Динамо» перед последним туром.

Напомним, что в заключительном туре подопечные Сандро Шварца сыграют с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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