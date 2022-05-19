Яковлев: При Эмери в «Спартаке» была не самая хорошая атмосфера

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с журналистами вспомнил о совместной работе в московской команде с испанским тренером Унаи Эмери.

Яковлев сказал Sport24, что конфликтов с Эмери у него не было, да и вообще, возможно, это был лучший тренер в его карьере, так как при испанском специалисте все прибавляли. Полузащитник отметил, что при Эмери в «Спартаке» была не самая лучшая атмосфера, так как тренер практически не разговаривал с русскими футболистами, да и вообще был не очень многословен.

Напомним, что после ухода из «Спартака» Унаи Эмери успешно работал в «ПСЖ», лондонском «Арсенале», «Севилье» и «Вильярреале».