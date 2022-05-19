Гаджиев об уходе Газинского и Мартыновича: Это большая потеря для «Краснодара»

Опытный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода Юрия Газинского и Александра Мартыновича из «Краснодара».

Гаджиев сказал «Спорт-Экспрессу», что настало время, когда из краснодарской команды уходят большие игроки. Экс-тренер «Анжи» отметил, что для «быков» уход Мартыновича и Газинского будет большой потерей, ведь такие маститые и опытные футболисты очень помогли бы молодёжи выйти на новый уровень.

Напомним, что пресс-служба «Краснодара» объявила о том, что Мартычнович и Газинский после окончания этого сезона покинут команду.