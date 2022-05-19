Экс-игрок ЦСКА: Имя Фернандеса войдёт в историю «армейского» клуба

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения Марио Фернандеса приостановить футбольную карьеру.

Кузнецов сказал «Чемпионату», что если Марио принял подобное решение, то значит ему действительно нужно взять паузу и перезагрузиться. Экс-игрок отметил, что Фернандес со всей искренностью отдавался футболу и никогда не жалел себя, так что имя защитника абсолютно точно войдёт в историю «армейского» клуба.

Напомним, что после окончания этого сезона Марио Фернандес покинет московскую команду. За «армейцев» защитник выступал с 2012 года.