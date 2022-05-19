Агент Касьерры прокомментировал слухи об интересе со стороны «Рейнджерс»

Агент колумбийского форварда «Сочи» Матео Касьерры высказался по поводу слухов об интересе к игроку со стороны шотландского клуба «Рейнджерс».

Агент Мартин Араоз сказал «Чемпионату», что он пока не может точно сказать о том, покинет ли его клиент Россию этим летом, так как нужно посмотреть на то, как дальше будет развиваться ситуация. Араоз отметил, что, помимо «Рейнджерс», они с Касьеррой рассматривают многие другие варианты.

Напомним, что в этом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате 21 встречу. Колумбиец забил 11 голов и сделал четыре ассиста.