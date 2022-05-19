Экс-игрок «Спартака»: При Карпине некоторые легионеры платили большие штрафы за лишний вес

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев рассказал журналистам о том, насколько Валерий Карпин серьёзно относится к лишнему весу у футболистов.

Яковлев сказал Sport24, что он никогда не испытывал проблем с лишними килограммами и не платил штрафы, но некоторые легионеры «Спартака» при Карпине платили достаточно солидные суммы из-за лишнего веса. Полузащитник отметил, что некоторые иностранные футболисты могли заплатить около десяти тысяч долларов штрафа.

Напомним, что на данный момент Павел Яковлев выступает в чемпионате Казахстана за клуб «Кызыл-Жаре». Валерий Карпин сейчас тренирует «Ростов».