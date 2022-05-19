Каррера рассказал, в каком европейском топ-чемпионате Кутепов смог бы заиграть

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал журналистам о том, в какой европейской топ-лиге смог бы заиграть российский защитник Илья Кутепов.

Каррера сказал Metaraitings.ru, что считает Кутепова очень качественным и талантливым футболистом, который способен на многое. Экс-тренер «красно-белых» отметил, что Кутепов вполне способен заиграть в итальянском чемпионате, который точно хорошо подойдёт для такого защитника.

Напомним, что «Спартак» недавно объявил о том, что не будет продлевать контракт с 28-летним Кутеповым, который летом покинет московский клуб на правах свободного агента.