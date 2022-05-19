Комбаров считает, что Черышев вряд ли вернётся в Россию

Экс-защитник «Спартака» и российской сборной Дмитрий Комбаров высказался по поводу перспектив полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Комбаров сказал «РБК-Спорт», что Черышев очень хороший футболист, который явно не зря играет в европейском клубе. Экс-игрок отметил, что у полузащитника летом точно будут хорошие предложения от европейских команд, так что очень маловероятно, что Черышев захочет возвращаться в Россию.

Напомним, что Денис Черышев этим летом покинет «Валенсию». В этом сезоне полузащитник провёл в испанской лиге 16 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.