Вендел готов продлить контракт с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Маркус Вендел в разговоре с журналистами признался, что был бы не против подписать с питерским «Зенитом» новое соглашение.

Вендел сказал «Спорт-Экспрессу», что действующий контракт с питерским клубом рассчитан ещё на три года, за которые он хочет успеть выиграть как можно больше трофеев. Бразилец отметил, что готов будет подписать новое соглашение с «Зенитом», так как он чувствует себя в клубе очень комфортно.

Напомним, что в «Зенит» Вендел перебрался из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. В этом сезоне бразилец провёл в РПЛ 25 встреч, в которых забил три гола и сделал три ассиста.