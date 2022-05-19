Теннисистка Касаткина: Мне интересно читать высказывания Заремы

Известная российская теннисистка Дарья Касаткина призналась журналистам, что иногда читает высказывания Заремы Салиховой.

Касаткина сказала «Спорт-Экспрессу», что ей иногда интересно почитать высказывания супруги владельца московского «Спартака». Теннисистка отметила, что мысли Заремы это самое интересное, что вообще происходит в российском футболе. Спортсменка считает, что в РПЛ очень скучный и медленный футбол, который не вызывает никаких положительных эмоций.

Напомним, что Зарема Салихова часто высказывается по поводу предвзятой работы арбитров в матчах с участием «Спартака».