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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел: Обидно остаться без Лиги чемпионов

19 Мая 2022 • 09:33 Комментировать

Бразилец Вендел рассказал журналистам о том, как относится к отстранению российских клубов от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Вендел сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что ему, как и всем футболистам из РПЛ, обидно остаться без возможности сыграть в Лиге чемпионов с «Реалом» или «Барселоной», но сделать с этим ничего нельзя. Бразилец отметил, что «Зениту» необходимо снова выигрывать чемпионство для того, чтобы вернуться в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, что боссы УЕФА решили полностью отстранить российские команды от еврокубков из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Маркус Вендел
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