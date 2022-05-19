Вендел: Обидно остаться без Лиги чемпионов

Бразилец Вендел рассказал журналистам о том, как относится к отстранению российских клубов от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Вендел сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что ему, как и всем футболистам из РПЛ, обидно остаться без возможности сыграть в Лиге чемпионов с «Реалом» или «Барселоной», но сделать с этим ничего нельзя. Бразилец отметил, что «Зениту» необходимо снова выигрывать чемпионство для того, чтобы вернуться в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, что боссы УЕФА решили полностью отстранить российские команды от еврокубков из-за ситуации на Украине.