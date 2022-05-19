Дзагоев летом уйдёт из ЦСКА

Российский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев летом собирается покинуть московскую команду.

Как в своём телеграм-канале написал известный инсайдер Иван Карпов, 31-летний российский футболист не собирается этим летом завершать карьеру, как до этого сообщала пресса, но полузащитник точно уйдёт из московского ЦСКА. «Армейцы» благодарны Дзагоеву за всё и уже готовят для футболиста пышные проводы.

Напомним, что Алан Дзагоев выступает за столичных «армейцев» с 2008 года. В этом сезоне полузащитник провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя ассистами.