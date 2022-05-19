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«Земля вращается, потому что он по ней ходит»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днём рождения

19 Мая 2022 • 09:19 Комментировать

Пресс-служба московского «Локомотива» оригинально поздравила защитника Бориса Ротенберга с 36-летием.

В телеграм-канале «железнодорожников» появилось оригинальное поздравление финского футболиста. Пресс-служба московской команды отметила, что Земля вращается только потому, что Ротенберг ходит по ней. «Локомотив» пожелал игроку здоровья, позитива, скорейшего выздоровления после травмы и новых побед с «железнодорожниками».

Напомним, что Борис Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года, но в этом сезоне защитник из-за повреждения так ни разу и не вышел на поле. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Ротенберг
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