Грушевский: Фернандес принёс много пользы ЦСКА и сборной России

Известный пародист Михаил Грушевский рассказал журналистам о том, что думает по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандесе, который решил приостановить свою карьеру.

Грушевский сказал «Спорт-Экспрессу», что он помнит практически все события, связанные с карьерой Фернандеса в ЦСКА, и даже его дебют в 2012 году. Пародист отметил, что мало кто ожидал, что бразилец будет верой и правдой служить «армейскому» клубу аж десять лет. Артист добавил, что Марио принёс много пользы как ЦСКА, так и сборной России, так что защитнику нужно низко поклониться и сказать спасибо.

Напомним, что Марио Фернандес принял решение этим летом покинуть ЦСКА и приостановить карьеру.