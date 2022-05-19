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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб РПЛ заявил о готовности подписать Черышева

19 Мая 2022 • 09:00 Комментировать

Подмосковные «Химки» готовы пригласить в свои ряды полузащитника сборной России Дениса Черышева, у которого подходит к завершению трудовой договор с «Валенсией». Об этом рассказал представитель клуба Роман Терюшков.

«Мы готовы его рассмотреть, но понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, не сможем потянуть», - передает слова Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру россиянин провел в испанском чемпионате.

В сезоне-2021/2022 Черышев сыграл 19 поединков за «Валенсию», в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Химки Денис Черышев
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