Клуб РПЛ заявил о готовности подписать Черышева

Подмосковные «Химки» готовы пригласить в свои ряды полузащитника сборной России Дениса Черышева, у которого подходит к завершению трудовой договор с «Валенсией». Об этом рассказал представитель клуба Роман Терюшков.

«Мы готовы его рассмотреть, но понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, не сможем потянуть», - передает слова Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру россиянин провел в испанском чемпионате.

В сезоне-2021/2022 Черышев сыграл 19 поединков за «Валенсию», в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.