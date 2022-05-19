Вендел не собирается уходить из «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел заявил журналистам, что абсолютно точно не собирается покидать питерскую команду этим летом.

Вендел сказал «Спорт-Экспрессу», что точно не уйдёт из «Зенита» в ближайшее время. Бразильский футболист отметил, что собирается летом съездить на родину для того, чтобы набрать сил и отдохнуть, а затем он вернётся в Россию для подготовки к новому сезону. Полузащитник добавил, что никакого давления из-за политической ситуации он не чувствует.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что бразилец в летнее трансферное окно может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.