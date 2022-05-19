В ЦСКА назвали задачу команды на следующий сезон РПЛ

Московский ЦСКА, оставшийся в четвертый раз подряд без медалей, обозначил задачу команды на следующий сезон.

Как сообщил посредством своего телеграм-канала журналист Илья Казаков, руководство ставит перед командой задачу выиграть РПЛ в сезоне-2022/2023. Напомним, что последний раз «армейцы» становились чемпионами страны в 2016 году. Тогда команду возглавлял Леонид Слуцкий.

За тур до окончания нынешнего сезона ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона подопечные Алексея Березуцкого встретятся с «Ростовом».