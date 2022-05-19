Вендел назвал главных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел в разговоре с журналистами назвал главных конкурентов питерской команды в следующем сезоне.

Полузащитник в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что в следующем сезоне клубу из Санкт-Петербурга будет гораздо сложнее выиграть чемпионский титул. Вендел отметил, что «Зениту» составят конкуренцию «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и московский «Спартак». Бразилец добавил, что «Зенит» всё равно ставит перед собой цель выиграть чемпионство.

Напомним, что последние четыре года питерская команда под руководством Сергея Семака выигрывает золотые медали РПЛ. В этом сезоне «Зенит» досрочно выиграл титул за три тура до окончания чемпионата.