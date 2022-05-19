Самедов высказался о возможном переходе Черышева в «Спартак»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Александр Самедов высказался насчет возможного перехода полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в «Спартак». Денис летом может стать свободным агентом, его контракт с «летучими мышами» истекает в конце следующего месяца.

В интервью РБК Самедов заявил, что Денис своим переходом поднял бы уровень игры «красно-белых». По его мнению, Черышев стал бы хорошим помощником для «народной команды» на поле.

Полузащитник на протяжении всей карьеры выступает в Испании. В сезоне-2021/2022 Денис принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.