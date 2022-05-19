Вендел: 10 чемпионств кряду? Для этого мы и работаем

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал журналистам о том, что думает по поводу сравнений питерской команды с мюнхенской «Баварией».

Вендел сказал «Спорт-Экспрессу», что все команды хотят быть бессменными лидерами своего чемпионата, как это делает «Бавария». Бразилец отметил, что был бы не против десять раз кряду выиграть с «Зенитом» чемпионский титул, ведь именно для этого футболисты так много работают на тренировках.

Напомним, что питерский клуб выиграл уже четыре чемпионских титула кряду. Маркус Вендел в этом сезоне провёл в РПЛ 25 встреч, в которых забил три гола и сделал три ассиста.