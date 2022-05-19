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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков отреагировал на уход Марио Фернандеса

19 Мая 2022 • 07:53 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением насчет приостановления карьеры защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

«Игрок очень высокого уровня. Это потеря для ЦСКА и всего российского футбола. На месте правого защитника ему нет равных», - передает слова Колоскова ТАСС.

Фернандес пополнил ряды «армейцев» в 2012 году, перебравшись из бразильского «Гремио». В составе московского коллектива он трижды становился чемпионом РПЛ и один раз выигрывал кубок страны.

Кроме того, на счету защитника 33 поединка и пять забитых мячей в составе национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Колосков Марио Фернандес
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