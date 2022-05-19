Вендел: Я уже полностью адаптировался к российскому футболу

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел рассказал журналистам о том, как он адаптировался к российскому футболу.

Вендел сказал «Спорт-Экспрессу», что в прошлом сезоне ему потребовалось много времени для того, чтобы адаптироваться в новой команде и в новом чемпионате, но нынче ему удалось показать практически всё, на что он способен. Бразилец отметил, что сейчас он уже полностью адаптировался к российскому футболу.

Напомним, что в этом сезоне Вендел провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.