Форвард «Сочи» может перейти в «Рейнджерс»

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Касьерра может в летнее трансферное окно перебраться в шотландский «Рейнджерс».

Как в эфире «Матч ТВ» сказал комментатор Роман Нагучев, шотландская команда нуждается в новом форварде, которым как раз может стать 25-летний колумбиец из «Сочи». Комментатор отметил, что руководители «Рейнджерс» уже связывались с сочинским клубом по поводу возможного трансфера Касьерры. Напомним, что соглашение игрока с «барсами» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате 21 матч. Форвард отметился 11 забитыми мячами и четырьмя ассистами.