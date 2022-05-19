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Шмурнов назвал коллег заложниками «Матч ТВ»

19 Мая 2022 • 00:03 Комментировать

Бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик московского «Спартака» Александр Шмурнов назвал коллег, которые остались на канале, заложниками.

Шмурнов заявил Sports, что он знает, как многие люди, работающие на телеканале, разделяют его позицию по каналу, просто эти люди не могут себя повести так, как повел себя Шмурнов, покинув «Матч ТВ».

Комментатор сказал, что должен был покинуть канал намного раньше, когда ему запретили высказываться о политике в социальных сетях, но тогда он работал над многими проектами и хотел довести их до конца, в том числе, это касается группы академии журналистов «Матч ТВ».

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Александр Шмурнов Матч ТВ
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