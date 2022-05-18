Новый призыв: ЦСКА опять готовится сменить главного тренера

Чехарда в ЦСКА продолжается – «армейцы» готовятся назначить четвёртого тренера менее, чем за полтора года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

ЦСКА славился умением терпеть и доверять тренеру. Сначала была ставка на Валерия Газзаева, потом – на Леонида Слуцкого. Были мимолетные отвлечения на Артура Жорже, Зико и Хуанде Рамоса, но это было незаметно и выглядело скорее исключением из правил. Даже на Виктора Ганчаренко, казалось, делалась ставка, в него верили, прощали неудачи. Однако в последнее время в ЦСКА начался тренерский хаос в стиле «Спартака». Ганчаренко ушёл в марте 2022-го, после него успели поработать Ивица Олич и Алексей Березуцкий, а летом ожидается новый наставник.

Причины увольнения и Олича, и Березуцкого в целом понятны. Работа обоих не оставляет какого-то положительного впечатления. С другой стороны, это абсолютно предсказуемо, учитывая, что для обоих ЦСКА был первым опытом самостоятельной работы. Официально причиной ухода Олича при этом была невозможность работать в сборной Хорватии, а Березуцкий вроде бы хочет уехать в Европу. Однако это скорее хороший повод для ЦСКА, потому что обоих удерживать «армейцам» смысла нет.

И всё же остаётся загадкой, чего руководители ЦСКА вообще хотят от тренера. Если хотят какой-то перспективы, то того же Березуцкого можно было удержать. Для первого сезона он точно не провалился. При этом надо понимать, что по-настоящему сильного специалиста в Россию сейчас пригласить тяжело. Активно идёт разговор о Марко Николиче, который в «Локомотиве» произвёл неплохое впечатление. С другой стороны, напрягает, что он в общем-то не нашёл иного места работы и готов вернуться в нашу Премьер-лигу, уровень которой стремительно падает.

Если ЦСКА будет искать иностранного специалиста, то выбор будет очень ограничен. Пример Сандро Шварца показывает, что даже средний тренер из Европы может в России дать топовый результат, однако звать оттуда специалистов рискованно. Примеры Гиздоля и Фарке показывают, что те могут просто сбежать.

В любом случае вопрос тренера долен быть связан с философией клуба. Чего хочет ЦСКА? Делать ставку на молодёжь и её развивать? Тогда специалист нужен с конкретной компетенцией. Можно позвать своего же Ролана Гусева, который отлично работает в молодёжной команде и может постараться интегрировать воспитанников школы. Если ЦСКА собирается продолжать покупать неплохих иностранцев, то, наверное, нужен более авторитетный тренер, который сможет держать их в узде.

Хотя на деле кажется, что в ЦСКА не понимают, чего хотят, и тогда нужен просто тренер, который может давать результат вообще, независимо ни от чего. В России такие тренеры есть. Самый очевидный – это Владимир Федотов, который в «Сочи» из скромного набора футболистов сделал команду из топ-3. Ранее его уже связывали с возможным назначением в ЦСКА, видимо, слухи небеспочвенные. С другой стороны, остаётся вопрос, нужно ли это самому Федотову. У него всё хорошо в «Сочи», и не очень понятно, надо ли срываться в Москву.

Есть ещё один вариант тренера, который умеет добиваться успеха вне зависимости от набора футболистов. Только вот его фамилия вызовет оторопь у болельщиков ЦСКА. Речь о Станиславе Черчесове. Тренер хочет выиграть Премьер-лигу, отъезд в Венгрию показал, что он не сломлен после увольнения из сборной России. Черчесов умеет давать результат. Однако эта фигура вызовет жуткое негодование среди поклонников ЦСКА.

В любом случае сейчас ЦСКА утратил то, чем всегда отличался ранее. У клуба была стратегия и линия поведения. В ней всегда была понятна роль тренера. Сейчас же ЦСКА просто жонглирует в поисках чего-то.

Роман Андреев