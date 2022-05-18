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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров вспомнил негативный опыт Лиги Европы

18 Мая 2022 • 22:50 Комментировать

Экс-вратарь и технический координатор «Спартака» Артём Ребров вспомнил, как команда играла в Лиге Европы.

В своем телеграм-канале бывший голкипер написал, что воспоминая об участии «Спартака» в Лиге Европы у него не самые приятные. Ребров признался, что сыграл не лучшим образом в первом матче в 2018 году против «Атлетик» Бильбао (1:3), тогда команда пропустила три мяча.

Следующий негативный опыт произошел в сезоне 2018/19, когда «Спартак» уступил «Рапиду» (1:2) в конце матча, вратарь снова не был доволен своей игрой.

Артём Ребров выступал за «Спартак» с 2011 по 2021 год. За это время он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Артём Ребров
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