Арбитр Кукуляк не прошёл тест на сборе УЕФА в Швейцарии

Сегодня, 18 мая, стало известно, что российский рефери Евгений Кукуляк не смог пройти экзамен по физической подготовке, пишет «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что тест был предложен судьям на сборе УЕФА, который проходит в Швейцарии. Ранее стало известно, что пять российских судей получили приглашение на различные курсы от УЕФА, они проходили в швейцарском городе Ньон.

Отмечается, что Кукуляк допущен к обслуживанию международных соревнований, но пока не обладает достаточным опытом. Другой россиянин Василий Казарцев проходил подготовку по повышению квалификации как видеоарбитр.