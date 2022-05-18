Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о ситуации Артёма Дзюбы, который не согласился на новый контракт с «Зенитом» с трёхкратным понижением зарплаты.

- Нужно понимать, какова ситуация непосредственно внутри клуба. Если Алексей Березуцкий написал заявления об отставке, это ещё не значит, что его примут. Неизвестно, кто будут претенденты на пост нового главного тренера и захотят ли они возглавить ЦСКА. Если у клуба не будет определённой договорённости с потенциальным кандидатом, то руководители ЦСКА могут всё-таки побеседовать с Березуцкими и уговорить их остаться.

Почему ЦСКА стал набирать меньше очков? У команды наступил спад. Так бывает. Кто ровнее проходит чемпионат после зимней паузы, тот занимает в таблице места повыше. «Динамо» перед перерывом было основным соперником «Зенита» за чемпионство, но под конец чемпионата сдулось и может потерять ещё второе место. Динамовцы не смогли до конца составить конкуренцию питерцам – видимо, что-то у них надломилось, и результат ушёл, хотя намечалась неплохая борьба за первое место.