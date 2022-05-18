Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию Артёма Дзюбы, у которого заканчивается контракт с «Зенитом» и которому питерский клуб предлагал новый договор с трёхкратным понижением заработной платы.

- Дзюба уже выиграл в России, как мне кажется, всё что можно. Тут вопрос в том, как он сам себя чувствует и какими видит свои перспективы. Если он хочет быть в топ-клубе и согласен на роль второго номера, то «Зенит» для него самый нормальный, даже отличный вариант. Сейчас, со всей этой финансовой обстановкой, наверно, всё равно именно у питерского клуба самая лучшая финансовая составляющая. А если Дзюба хочет поставить для себя другие цели и задачи, если хочет помочь какой-то другой команде, то это уже другое дело. Я не знаю, как бы я поступил на его месте. В принципе, он амбициозный человек и спортсмен, сильно амбициозный. Думаю, со своими амбициями он может себя попробовать где-то ещё. Например, в Турции, где, как я слышал, у него есть вариант. В любом случае это будет личное решение Дзюбы.