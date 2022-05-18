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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда пройдут стыки РПЛ и ФНЛ

18 Мая 2022 • 18:22 Комментировать

Сегодня, 18 мая, в РФС (Российском футбольном союзе) состоялась жеребьёвка стыковых матчей на право сыграть в РПЛ.

По итогам жеребьёвки обе команды ФНЛ начнут двухматчевое противостояние на своём поле, игры пройдут 25 мая. Ответные встречи пройдут 28 мая.

Напомним, в стыковых матчах примут участие 13-я и 14-я команда РПЛ, а также 3-я и 4-я команда в ФНЛ.

Среди команд из РПЛ в стыках потенциально могут сыграть «Нижний Новгород», «Рубин», «Уфа», «Химки» и «Урал».

С четвёртого места точно в стыки вышел «СКА-Хабаровск». Третьей командой может стать «Факел», «Оренбург» или «Торпедо».  


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