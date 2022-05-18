Фанаты ЦСКА избили Дмитрия Тарасова из-за атрибутики «Спартака»

Экс-полузащитник «Локомотива» и национальной команды России Дмитрий Тарасов рассказал о том, как его однажды избили фанаты другого столичного клуба – ЦСКА.

В социальной сети футболист поведал, что это произошло еще в школьные годы. Всему виной стала атрибутика «Спартака», которую Дмитрию подарили на день рождения родители.

«Я пошел в школу, но не дошел. С меня сняли шарф «Спартака», избили. Но затем друзья помогли все вернуть», - написал Тарасов.

Стоит напомнить, что Дмитрий отметился выступлениями за «красно-белых» на молодежном уровне.