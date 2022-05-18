Гендиректор «Зенита» отреагировал на слухи о трансфере Языджи

В петербургском «Зените» отреагировали на слухи о возможном трансфере турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, ныне выступающего на правах аренды за московский ЦСКА. По этому поводу высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Языджи? Это фантазии», - ответил руководитель на вопрос корреспондента Sport24.

Полузащитник присоединился к «армейцам» в зимнее трансферное окно, он был арендован у «Лилля». Переход турка предусматривал его последующий выкуп, однако ЦСКА, судя по всему, откажется от этой опции.

В этом сезоне РПЛ Юсуф отметился восемью забитыми мячами в десяти встречах.