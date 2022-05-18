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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Европе интересуются нападающим «Динамо»

18 Мая 2022 • 16:44 Комментировать

Нападающий Константин Тюкавин, который не является стабильным игроком основы в нынешнем сезоне, может покинуть московское «Динамо» в летнее трансферное окно. Об этом высказался футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «РБ Спорт».

«Есть два серьезных предложения от хороших клубов. Одно - из России, другое из Европы», - рассказал агент.

Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». Срок его контракта с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Константин принял участие в 29 поединках, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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