В «Зените» сообщили, когда решат судьбу Дзюбы

В прессе гуляют слухи о возможном расставании петербургского «Зенита» и нападающего команды Артёма Дзюбы. Об этом высказался Александр Медведев, занимающий пост генерального директора «сине-бело-голубых».

«Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая - все узнаете», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее появилась новость, что «Зенит» поставил точку в переговорах с Дзюбой.

33-летний бомбардир защищает цвета петербургского коллектива с 2015 года. Его действующий трудовой договор истекает по окончании сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба забил 11 мячей в 27 матчах.

«Зенит» хотел сохранить Дзюбу, но форварда шокировали условия контракта