«Спартак» может потерять форварда из-за его нежелания играть в России

Шведский нападающий Джордан Ларссон, который проводит текущий сезон в аренде за АИК, не горит желанием возвращаться в чемпионат России. Полноценный контракт футболиста принадлежит московскому «Спартаку».

По сообщениям Metaratings.ru, агент Джордана уже активно занимается поиском нового места работы для своего клиента. Приоритет Ларссона – переход в один из европейских клубов.

В сезоне-2021/2022 скандинавский нападающий поучаствовал в восьми матчах чемпионата Швеции, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.