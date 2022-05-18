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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может потерять форварда из-за его нежелания играть в России

18 Мая 2022 • 15:59 Комментировать

Шведский нападающий Джордан Ларссон, который проводит текущий сезон в аренде за АИК, не горит желанием возвращаться в чемпионат России. Полноценный контракт футболиста принадлежит московскому «Спартаку».

По сообщениям Metaratings.ru, агент Джордана уже активно занимается поиском нового места работы для своего клиента. Приоритет Ларссона – переход в один из европейских клубов.

В сезоне-2021/2022 скандинавский нападающий поучаствовал в восьми матчах чемпионата Швеции, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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